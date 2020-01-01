Pledge (PLEDGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pledge (PLEDGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pledge (PLEDGE) teave The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing. The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who’s already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations. The Pledge works on an honor system. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet’s pledge. The Pledge I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE" Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that. Ametlik veebisait: https://www.thepledge.meme/ Valge raamat: https://www.thepledge.meme/PledgeWhitepaper.pdf Ostke PLEDGE kohe!

Pledge (PLEDGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pledge (PLEDGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 257.32K $ 257.32K $ 257.32K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 257.32K $ 257.32K $ 257.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0093626 $ 0.0093626 $ 0.0093626 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00025732 $ 0.00025732 $ 0.00025732 Lisateave Pledge (PLEDGE) hinna kohta

Pledge (PLEDGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pledge (PLEDGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLEDGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLEDGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLEDGE tokeni tokenoomikat, avastage PLEDGE tokeni reaalajas hinda!

