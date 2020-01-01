Plebbit (PLEB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plebbit (PLEB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plebbit (PLEB) teave PLEB is the official token of Plebbit, a serverless, adminless, decentralized reddit alternative with no transaction fees. PLEB holders can upvote or downvote a community to decide whether it should be visible in the homepage of the app. The token is also required to submit DAO proposals, and it can be used for tipping, awards and get other perks in the apps. WHAT IS PLEBBIT? Plebbit is the only decentralized and scalable social networking protocol where anyone can create and fully own a community. The plebbit protocol is fully open source, and it can be used with any forum interface built on top of it. Each community acts like a server, and each community owner decides how/if to moderate the community, as there are no admins. To combat spam, community owners can set any kind of challenge for their users, such as captcha. WHY NOT FEDERATED? Absolute free speech. Unlike federated social media, Plebbit is pure peer-to-peer: users can always connect to a community directly by knowing its address, and each user has full ownership of their own data, so no instance/relay exists with the power of censoring users or communities. WHY NOT A BLOCKCHAIN? Scalable to millions of users. Unlike blockchain-based social media, Plebbit users can be full nodes on about 2GB of RAM by simply browsing with the desktop app (uses IPFS), automatically seeding all communities from which they download content. All content is text-only (including links for media). HOW CAN I USE IT? Check out the clients on plebbit.com https://seedit.eth.limo/#/: a Plebbit interface based on the original Reddit UI.

https://plebchan.eth.limo/#/: a Plebbit interface designed with a 4chan UI.

https://plebones.eth.limo/#/: a bare-bones Plebbit interface, initially created for testing purposes. Plebbit represents the next evolution of web3 social media. The voices of the plebs will no longer be silenced. To learn more, please visit plebbit.com Ametlik veebisait: https://plebbit.com/home Valge raamat: https://plebbit.com/whitepaper Ostke PLEB kohe!

Plebbit (PLEB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plebbit (PLEB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Koguvaru: $ 1.49T $ 1.49T $ 1.49T Ringlev varu: $ 1.49T $ 1.49T $ 1.49T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Plebbit (PLEB) hinna kohta

Plebbit (PLEB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plebbit (PLEB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLEB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLEB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLEB tokeni tokenoomikat, avastage PLEB tokeni reaalajas hinda!

PLEB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLEB võiks suunduda? Meie PLEB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLEB tokeni hinna ennustust kohe!

