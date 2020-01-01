Pleb (PLEB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pleb (PLEB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pleb (PLEB) teave It's time for us Plebs to unite—less influencers, no more getting played by the big shots. It's our time to shine! Ametlik veebisait: https://plebonbase.life/ Ostke PLEB kohe!

Pleb (PLEB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pleb (PLEB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.37K $ 41.37K $ 41.37K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.37K $ 41.37K $ 41.37K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00357907 $ 0.00357907 $ 0.00357907 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pleb (PLEB) hinna kohta

Pleb (PLEB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pleb (PLEB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLEB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLEB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLEB tokeni tokenoomikat, avastage PLEB tokeni reaalajas hinda!

PLEB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLEB võiks suunduda? Meie PLEB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLEB tokeni hinna ennustust kohe!

