Pleb logo

Pleb hind (PLEB)

Loendis mitteolevad

1 PLEB/USD reaalajas hind:

--
----
+0.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pleb (PLEB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:21:21 (UTC+8)

Pleb (PLEB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00357907
$ 0.00357907$ 0.00357907

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

+0.63%

+1.04%

+1.04%

Pleb (PLEB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PLEB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLEBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00357907 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PLEB muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, +0.63% 24 tunni vältel +1.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pleb (PLEB) – turuteave

$ 41.51K
$ 41.51K$ 41.51K

--
----

$ 41.51K
$ 41.51K$ 41.51K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pleb praegune turukapitalisatsioon on $ 41.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLEB ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.51K.

Pleb (PLEB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pleb ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pleb ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pleb ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pleb ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.63%
30 päeva$ 0+11.54%
60 päeva$ 0+54.86%
90 päeva$ 0--

Mis on Pleb (PLEB)

It's time for us Plebs to unite—less influencers, no more getting played by the big shots. It's our time to shine!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pleb (PLEB) allikas

Ametlik veebisait

Pleb hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pleb (PLEB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pleb (PLEB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pleb nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pleb hinna ennustust kohe!

PLEB kohalike valuutade suhtes

Pleb (PLEB) tokenoomika

Pleb (PLEB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLEB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pleb (PLEB) kohta

Kui palju on Pleb (PLEB) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLEB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLEB/USD hind?
Praegune hind PLEB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pleb turukapitalisatsioon?
PLEB turukapitalisatsioon on $ 41.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLEB ringlev varu?
PLEB ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLEB (ATH) hind?
PLEB saavutab ATH hinna summas 0.00357907 USD.
Mis oli kõigi aegade PLEB madalaim (ATL) hind?
PLEB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PLEB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLEB kauplemismaht on -- USD.
Kas PLEB sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLEB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLEB hinna ennustust.
