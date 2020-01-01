Plaza LevETH (LEVETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plaza LevETH (LEVETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plaza LevETH (LEVETH) teave Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Ametlik veebisait: https://app.plaza.finance/ Ostke LEVETH kohe!

Plaza LevETH (LEVETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plaza LevETH (LEVETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 927.03K $ 927.03K $ 927.03K Koguvaru: $ 135.76 $ 135.76 $ 135.76 Ringlev varu: $ 135.76 $ 135.76 $ 135.76 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 927.03K $ 927.03K $ 927.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 9,829.9 $ 9,829.9 $ 9,829.9 Kõigi aegade madalaim: $ 1,772.85 $ 1,772.85 $ 1,772.85 Praegune hind: $ 6,828.63 $ 6,828.63 $ 6,828.63 Lisateave Plaza LevETH (LEVETH) hinna kohta

Plaza LevETH (LEVETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plaza LevETH (LEVETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LEVETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LEVETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LEVETH tokeni tokenoomikat, avastage LEVETH tokeni reaalajas hinda!

