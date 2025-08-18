Rohkem infot LEVETH

Plaza LevETH hind (LEVETH)

1 LEVETH/USD reaalajas hind:

$7,577.97
-9.90%1D
-9.90%1D
Plaza LevETH (LEVETH) reaalajas hinnagraafik
Plaza LevETH (LEVETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 7,556.56
$ 7,556.56$ 7,556.56
24 h madal
$ 8,703.69
$ 8,703.69$ 8,703.69
24 h kõrge

$ 7,556.56
$ 7,556.56$ 7,556.56

$ 8,703.69
$ 8,703.69$ 8,703.69

$ 9,829.9
$ 9,829.9$ 9,829.9

$ 1,772.85
$ 1,772.85$ 1,772.85

-2.71%

-9.96%

-13.18%

-13.18%

Plaza LevETH (LEVETH) reaalajas hind on $7,577.97. Viimase 24 tunni jooksul LEVETH kaubeldud madalaim $ 7,556.56 ja kõrgeim $ 8,703.69 näitab aktiivset turu volatiivsust. LEVETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9,829.9 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,772.85.

Lüliajalise tootluse osas on LEVETH muutunud -2.71% viimase tunni jooksul, -9.96% 24 tunni vältel -13.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Plaza LevETH (LEVETH) – turuteave

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

133.06
133.06 133.06

133.062098868725
133.062098868725 133.062098868725

Plaza LevETH praegune turukapitalisatsioon on $ 1.01M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LEVETH ringlev varu on 133.06, mille koguvaru on 133.062098868725. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.01M.

Plaza LevETH (LEVETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Plaza LevETH ja USD hinnamuutus $ -838.869724595182.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Plaza LevETH ja USD hinnamuutus $ +75.4364179590.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Plaza LevETH ja USD hinnamuutus $ +5,868.0654822450.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Plaza LevETH ja USD hinnamuutus $ +3,091.968826630267.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -838.869724595182-9.96%
30 päeva$ +75.4364179590+1.00%
60 päeva$ +5,868.0654822450+77.44%
90 päeva$ +3,091.968826630267+68.92%

Mis on Plaza LevETH (LEVETH)

Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/

Üksuse Plaza LevETH (LEVETH) allikas

Ametlik veebisait

Plaza LevETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plaza LevETH (LEVETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plaza LevETH (LEVETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plaza LevETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Plaza LevETH hinna ennustust kohe!

LEVETH kohalike valuutade suhtes

Plaza LevETH (LEVETH) tokenoomika

Plaza LevETH (LEVETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LEVETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plaza LevETH (LEVETH) kohta

Kui palju on Plaza LevETH (LEVETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas LEVETH hind USD on 7,577.97 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LEVETH/USD hind?
Praegune hind LEVETH/USD on $ 7,577.97. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Plaza LevETH turukapitalisatsioon?
LEVETH turukapitalisatsioon on $ 1.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LEVETH ringlev varu?
LEVETH ringlev varu on 133.06 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LEVETH (ATH) hind?
LEVETH saavutab ATH hinna summas 9,829.9 USD.
Mis oli kõigi aegade LEVETH madalaim (ATL) hind?
LEVETH nägi ATL hinda summas 1,772.85 USD.
Milline on LEVETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LEVETH kauplemismaht on -- USD.
Kas LEVETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
LEVETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LEVETH hinna ennustust.
Plaza LevETH (LEVETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

