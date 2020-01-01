PlayNity (PLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PlayNity (PLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PlayNity (PLY) teave PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings.

Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process.

Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment.

In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions. Ametlik veebisait: https://playnity.io/

PlayNity (PLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PlayNity (PLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.02K $ 18.02K $ 18.02K Koguvaru: $ 106.37M $ 106.37M $ 106.37M Ringlev varu: $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.93K $ 19.93K $ 19.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.357112 $ 0.357112 $ 0.357112 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018736 $ 0.00018736 $ 0.00018736 Lisateave PlayNity (PLY) hinna kohta

PlayNity (PLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PlayNity (PLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLY tokeni tokenoomikat, avastage PLY tokeni reaalajas hinda!

