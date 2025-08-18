Rohkem infot PLY

PlayNity logo

PlayNity hind (PLY)

Loendis mitteolevad

$0.00018736
0.00%1D
PlayNity (PLY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:22:29 (UTC+8)

PlayNity (PLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

0.00%

+0.01%

+0.01%

PlayNity (PLY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PLY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.357112 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PLY muutunud -- viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PlayNity (PLY) – turuteave

PlayNity praegune turukapitalisatsioon on $ 18.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLY ringlev varu on 96.14M, mille koguvaru on 106374448.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.93K.

PlayNity (PLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PlayNity ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PlayNity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PlayNity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PlayNity ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ 0-12.61%
60 päeva$ 0-8.30%
90 päeva$ 0--

Mis on PlayNity (PLY)

PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: - Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings. - Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process. - Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment. - Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams. In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PlayNity (PLY) allikas

Ametlik veebisait

PlayNity hinna ennustus (USD)

Kui palju on PlayNity (PLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PlayNity (PLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PlayNity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PlayNity hinna ennustust kohe!

PLY kohalike valuutade suhtes

PlayNity (PLY) tokenoomika

PlayNity (PLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PlayNity (PLY) kohta

Kui palju on PlayNity (PLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLY/USD hind?
Praegune hind PLY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PlayNity turukapitalisatsioon?
PLY turukapitalisatsioon on $ 18.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLY ringlev varu?
PLY ringlev varu on 96.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLY (ATH) hind?
PLY saavutab ATH hinna summas 0.357112 USD.
Mis oli kõigi aegade PLY madalaim (ATL) hind?
PLY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLY kauplemismaht on -- USD.
Kas PLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 23:22:29 (UTC+8)

