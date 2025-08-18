PlayNity hind (PLY)
PlayNity (PLY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PLY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.357112 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on PLY muutunud -- viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PlayNity praegune turukapitalisatsioon on $ 18.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLY ringlev varu on 96.14M, mille koguvaru on 106374448.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.93K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse PlayNity ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PlayNity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PlayNity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PlayNity ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0.0
|0.00%
|30 päeva
|$ 0
|-12.61%
|60 päeva
|$ 0
|-8.30%
|90 päeva
|$ 0
|--
PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: - Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings. - Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process. - Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment. - Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams. In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.
