PlayMind (PLAI) teave PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry Ametlik veebisait: https://www.playmind.ai/ Valge raamat: https://whitepaper.playmind.ai/

PlayMind (PLAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PlayMind (PLAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 103.47K $ 103.47K $ 103.47K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 103.47K $ 103.47K $ 103.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00193763 $ 0.00193763 $ 0.00193763 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010347 $ 0.00010347 $ 0.00010347 Lisateave PlayMind (PLAI) hinna kohta

PlayMind (PLAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PlayMind (PLAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLAI tokeni tokenoomikat, avastage PLAI tokeni reaalajas hinda!

PLAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLAI võiks suunduda? Meie PLAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLAI tokeni hinna ennustust kohe!

