Rohkem infot PLAI

PLAI Hinnainfo

PLAI Valge raamat

PLAI Ametlik veebisait

PLAI Tokenoomika

PLAI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PlayMind logo

PlayMind hind (PLAI)

Loendis mitteolevad

1 PLAI/USD reaalajas hind:

$0.00010803
$0.00010803$0.00010803
-2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PlayMind (PLAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:06:36 (UTC+8)

PlayMind (PLAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00010721
$ 0.00010721$ 0.00010721
24 h madal
$ 0.00011617
$ 0.00011617$ 0.00011617
24 h kõrge

$ 0.00010721
$ 0.00010721$ 0.00010721

$ 0.00011617
$ 0.00011617$ 0.00011617

$ 0.00193763
$ 0.00193763$ 0.00193763

$ 0.00009669
$ 0.00009669$ 0.00009669

-0.87%

-3.35%

-18.69%

-18.69%

PlayMind (PLAI) reaalajas hind on $0.00010749. Viimase 24 tunni jooksul PLAI kaubeldud madalaim $ 0.00010721 ja kõrgeim $ 0.00011617 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00193763 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00009669.

Lüliajalise tootluse osas on PLAI muutunud -0.87% viimase tunni jooksul, -3.35% 24 tunni vältel -18.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PlayMind (PLAI) – turuteave

$ 107.81K
$ 107.81K$ 107.81K

--
----

$ 107.81K
$ 107.81K$ 107.81K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,413.905097
999,990,413.905097 999,990,413.905097

PlayMind praegune turukapitalisatsioon on $ 107.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLAI ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999990413.905097. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 107.81K.

PlayMind (PLAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PlayMind ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PlayMind ja USD hinnamuutus $ -0.0000486288.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PlayMind ja USD hinnamuutus $ -0.0000961428.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PlayMind ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.35%
30 päeva$ -0.0000486288-45.24%
60 päeva$ -0.0000961428-89.44%
90 päeva$ 0--

Mis on PlayMind (PLAI)

PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PlayMind (PLAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PlayMind hinna ennustus (USD)

Kui palju on PlayMind (PLAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PlayMind (PLAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PlayMind nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PlayMind hinna ennustust kohe!

PLAI kohalike valuutade suhtes

PlayMind (PLAI) tokenoomika

PlayMind (PLAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PlayMind (PLAI) kohta

Kui palju on PlayMind (PLAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLAI hind USD on 0.00010749 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLAI/USD hind?
Praegune hind PLAI/USD on $ 0.00010749. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PlayMind turukapitalisatsioon?
PLAI turukapitalisatsioon on $ 107.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLAI ringlev varu?
PLAI ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLAI (ATH) hind?
PLAI saavutab ATH hinna summas 0.00193763 USD.
Mis oli kõigi aegade PLAI madalaim (ATL) hind?
PLAI nägi ATL hinda summas 0.00009669 USD.
Milline on PLAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLAI kauplemismaht on -- USD.
Kas PLAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:06:36 (UTC+8)

PlayMind (PLAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.