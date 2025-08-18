Mis on PlayMind (PLAI)

PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry

Üksuse PlayMind (PLAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

PlayMind (PLAI) tokenoomika

PlayMind (PLAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PlayMind (PLAI) kohta Kui palju on PlayMind (PLAI) tänapäeval väärt? Reaalajas PLAI hind USD on 0.00010749 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PLAI/USD hind? $ 0.00010749 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PLAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PlayMind turukapitalisatsioon? PLAI turukapitalisatsioon on $ 107.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PLAI ringlev varu? PLAI ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLAI (ATH) hind? PLAI saavutab ATH hinna summas 0.00193763 USD . Mis oli kõigi aegade PLAI madalaim (ATL) hind? PLAI nägi ATL hinda summas 0.00009669 USD . Milline on PLAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PLAI kauplemismaht on -- USD . Kas PLAI sel aastal kõrgemale ka suundub? PLAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLAI hinna ennustust

