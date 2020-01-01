Playcent (PCNT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Playcent (PCNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Playcent (PCNT) teave Playcent (PCNT) is a decentralized Wix platform for Dapps, games, NFTS and social tokens. We give NFT creators, gaming developers and other creators the opportunity to monetize their skills through the platform. PCNT will also host NFT auctions, E-Sports events and also provide lucrative staking opportunities. Ametlik veebisait: http://playcent.com

Playcent (PCNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Playcent (PCNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 112.94K $ 112.94K $ 112.94K Koguvaru: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Ringlev varu: $ 27.34M $ 27.34M $ 27.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 247.85K $ 247.85K $ 247.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.18 $ 2.18 $ 2.18 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00123994 $ 0.00123994 $ 0.00123994 Praegune hind: $ 0.00413079 $ 0.00413079 $ 0.00413079 Lisateave Playcent (PCNT) hinna kohta

Playcent (PCNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Playcent (PCNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PCNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PCNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PCNT tokeni tokenoomikat, avastage PCNT tokeni reaalajas hinda!

PCNT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PCNT võiks suunduda? Meie PCNT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

