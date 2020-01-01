Platypus Finance (PTP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Platypus Finance (PTP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Platypus Finance (PTP) teave Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works. Ametlik veebisait: https://platypus.finance/ Ostke PTP kohe!

Platypus Finance (PTP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Platypus Finance (PTP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.92K Koguvaru: $ 300.00M Ringlev varu: $ 228.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 16.69 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00010905 Lisateave Platypus Finance (PTP) hinna kohta

Platypus Finance (PTP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Platypus Finance (PTP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PTP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PTP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PTP tokeni tokenoomikat, avastage PTP tokeni reaalajas hinda!

PTP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PTP võiks suunduda? Meie PTP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PTP tokeni hinna ennustust kohe!

