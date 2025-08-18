Mis on Platypus Finance (PTP)

Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works.

Platypus Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Platypus Finance (PTP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Platypus Finance (PTP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Platypus Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PTP kohalike valuutade suhtes

Platypus Finance (PTP) tokenoomika

Platypus Finance (PTP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PTP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Platypus Finance (PTP) kohta Kui palju on Platypus Finance (PTP) tänapäeval väärt? Reaalajas PTP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PTP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PTP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Platypus Finance turukapitalisatsioon? PTP turukapitalisatsioon on $ 27.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PTP ringlev varu? PTP ringlev varu on 228.52M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PTP (ATH) hind? PTP saavutab ATH hinna summas 16.69 USD . Mis oli kõigi aegade PTP madalaim (ATL) hind? PTP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PTP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PTP kauplemismaht on -- USD . Kas PTP sel aastal kõrgemale ka suundub? PTP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PTP hinna ennustust

