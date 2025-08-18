Rohkem infot PTP

Platypus Finance logo

Platypus Finance hind (PTP)

Loendis mitteolevad

1 PTP/USD reaalajas hind:

0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Platypus Finance (PTP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:21:14 (UTC+8)

Platypus Finance (PTP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

--

+1.33%

+1.33%

Platypus Finance (PTP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PTP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PTPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.69 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PTP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Platypus Finance (PTP) – turuteave

Platypus Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 27.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PTP ringlev varu on 228.52M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.41K.

Platypus Finance (PTP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Platypus Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Platypus Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Platypus Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Platypus Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-11.47%
60 päeva$ 0+10.83%
90 päeva$ 0--

Mis on Platypus Finance (PTP)

Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Platypus Finance (PTP) allikas

Ametlik veebisait

Platypus Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Platypus Finance (PTP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Platypus Finance (PTP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Platypus Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Platypus Finance hinna ennustust kohe!

PTP kohalike valuutade suhtes

Platypus Finance (PTP) tokenoomika

Platypus Finance (PTP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PTP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Platypus Finance (PTP) kohta

Kui palju on Platypus Finance (PTP) tänapäeval väärt?
Reaalajas PTP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PTP/USD hind?
Praegune hind PTP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Platypus Finance turukapitalisatsioon?
PTP turukapitalisatsioon on $ 27.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PTP ringlev varu?
PTP ringlev varu on 228.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PTP (ATH) hind?
PTP saavutab ATH hinna summas 16.69 USD.
Mis oli kõigi aegade PTP madalaim (ATL) hind?
PTP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PTP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PTP kauplemismaht on -- USD.
Kas PTP sel aastal kõrgemale ka suundub?
PTP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PTP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.