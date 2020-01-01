Plata Network (PLATA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plata Network (PLATA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plata Network (PLATA) teave Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community! Ametlik veebisait: https://multiversx.com/ecosystem/project/plata-network Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1Tj0MsKKVXnzrt4WvXSJ75N50CBCxfgeh/view Ostke PLATA kohe!

Plata Network (PLATA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plata Network (PLATA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.31K $ 37.31K $ 37.31K Koguvaru: $ 510.00M $ 510.00M $ 510.00M Ringlev varu: $ 366.02M $ 366.02M $ 366.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.98K $ 51.98K $ 51.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01050666 $ 0.01050666 $ 0.01050666 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00007084 $ 0.00007084 $ 0.00007084 Praegune hind: $ 0.00010206 $ 0.00010206 $ 0.00010206 Lisateave Plata Network (PLATA) hinna kohta

Plata Network (PLATA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plata Network (PLATA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLATA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLATA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLATA tokeni tokenoomikat, avastage PLATA tokeni reaalajas hinda!

PLATA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLATA võiks suunduda? Meie PLATA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLATA tokeni hinna ennustust kohe!

