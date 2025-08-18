Mis on Plata Network (PLATA)

Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Plata Network (PLATA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Plata Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plata Network (PLATA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plata Network (PLATA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plata Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Plata Network hinna ennustust kohe!

PLATA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Plata Network (PLATA) tokenoomika

Plata Network (PLATA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLATA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plata Network (PLATA) kohta Kui palju on Plata Network (PLATA) tänapäeval väärt? Reaalajas PLATA hind USD on 0.00010437 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PLATA/USD hind? $ 0.00010437 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PLATA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Plata Network turukapitalisatsioon? PLATA turukapitalisatsioon on $ 38.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PLATA ringlev varu? PLATA ringlev varu on 366.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLATA (ATH) hind? PLATA saavutab ATH hinna summas 0.01050666 USD . Mis oli kõigi aegade PLATA madalaim (ATL) hind? PLATA nägi ATL hinda summas 0.00007084 USD . Milline on PLATA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PLATA kauplemismaht on -- USD . Kas PLATA sel aastal kõrgemale ka suundub? PLATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLATA hinna ennustust

Plata Network (PLATA) Olulised valdkonna uudised