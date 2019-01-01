Plastiks (PLASTIK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plastiks (PLASTIK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plastiks (PLASTIK) teave Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world's largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. The Plastiks platform will not only allow Single-use packaging brands to demonstrate their commitment to the environment through offsetting their waste, but it allows them to comply with the recently imposed EU single use packaging tracking regulation. As for recyclers, it'll be an additional stream of revenue. Plastiks is a place where artists, recyclers, and single use packaging companies can work as a team to make the world cleaner. Plastik is the native utility token that is used to: Unlock the utility of the platform to mint, list and transact on the plastiks.io platform. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik. Ametlik veebisait: https://plastiks.io

Plastiks (PLASTIK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plastiks (PLASTIK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 110.03K $ 110.03K $ 110.03K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 470.26M $ 470.26M $ 470.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 233.97K $ 233.97K $ 233.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.260756 $ 0.260756 $ 0.260756 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00023397 $ 0.00023397 $ 0.00023397 Lisateave Plastiks (PLASTIK) hinna kohta

Plastiks (PLASTIK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plastiks (PLASTIK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLASTIK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLASTIK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLASTIK tokeni tokenoomikat, avastage PLASTIK tokeni reaalajas hinda!

PLASTIK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLASTIK võiks suunduda? Meie PLASTIK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

