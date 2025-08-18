Rohkem infot PLASTIK

Plastiks logo

Plastiks hind (PLASTIK)

Loendis mitteolevad

1 PLASTIK/USD reaalajas hind:

$0.00024116
$0.00024116$0.00024116
-0.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Plastiks (PLASTIK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:50:36 (UTC+8)

Plastiks (PLASTIK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.260756
$ 0.260756$ 0.260756

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.80%

+15.37%

+15.37%

Plastiks (PLASTIK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PLASTIK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PLASTIKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.260756 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PLASTIK muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel +15.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Plastiks (PLASTIK) – turuteave

$ 113.41K
$ 113.41K$ 113.41K

--
----

$ 241.16K
$ 241.16K$ 241.16K

470.26M
470.26M 470.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Plastiks praegune turukapitalisatsioon on $ 113.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PLASTIK ringlev varu on 470.26M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 241.16K.

Plastiks (PLASTIK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Plastiks ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Plastiks ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Plastiks ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Plastiks ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.80%
30 päeva$ 0-10.40%
60 päeva$ 0+2.61%
90 päeva$ 0--

Mis on Plastiks (PLASTIK)

Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world’s largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. The Plastiks platform will not only allow Single-use packaging brands to demonstrate their commitment to the environment through offsetting their waste, but it allows them to comply with the recently imposed EU single use packaging tracking regulation. As for recyclers, it’ll be an additional stream of revenue. Plastiks is a place where artists, recyclers, and single use packaging companies can work as a team to make the world cleaner. Plastik is the native utility token that is used to: Unlock the utility of the platform to mint, list and transact on the plastiks.io platform. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Plastiks (PLASTIK) allikas

Ametlik veebisait

Plastiks hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plastiks (PLASTIK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plastiks (PLASTIK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plastiks nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Plastiks hinna ennustust kohe!

PLASTIK kohalike valuutade suhtes

Plastiks (PLASTIK) tokenoomika

Plastiks (PLASTIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLASTIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plastiks (PLASTIK) kohta

Kui palju on Plastiks (PLASTIK) tänapäeval väärt?
Reaalajas PLASTIK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PLASTIK/USD hind?
Praegune hind PLASTIK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Plastiks turukapitalisatsioon?
PLASTIK turukapitalisatsioon on $ 113.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PLASTIK ringlev varu?
PLASTIK ringlev varu on 470.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLASTIK (ATH) hind?
PLASTIK saavutab ATH hinna summas 0.260756 USD.
Mis oli kõigi aegade PLASTIK madalaim (ATL) hind?
PLASTIK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PLASTIK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PLASTIK kauplemismaht on -- USD.
Kas PLASTIK sel aastal kõrgemale ka suundub?
PLASTIK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLASTIK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:50:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.