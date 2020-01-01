Plasma Finance (PPAY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plasma Finance (PPAY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plasma Finance (PPAY) teave Plasma.Finance is a cross-chain DeFi aggregator and portfolio management platform. Ametlik veebisait: https://plasma.finance Ostke PPAY kohe!

Plasma Finance (PPAY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plasma Finance (PPAY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 288.47K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 950.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 303.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.42608 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00030365

Plasma Finance (PPAY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plasma Finance (PPAY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PPAY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PPAY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PPAY tokeni tokenoomikat, avastage PPAY tokeni reaalajas hinda!

PPAY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PPAY võiks suunduda? Meie PPAY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PPAY tokeni hinna ennustust kohe!

