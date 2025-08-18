Mis on Plasma Finance (PPAY)

Plasma.Finance is a cross-chain DeFi aggregator and portfolio management platform.

Üksuse Plasma Finance (PPAY) allikas Ametlik veebisait

Plasma Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plasma Finance (PPAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plasma Finance (PPAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plasma Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PPAY kohalike valuutade suhtes

Plasma Finance (PPAY) tokenoomika

Plasma Finance (PPAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PPAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plasma Finance (PPAY) kohta Kui palju on Plasma Finance (PPAY) tänapäeval väärt? Reaalajas PPAY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PPAY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PPAY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Plasma Finance turukapitalisatsioon? PPAY turukapitalisatsioon on $ 352.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PPAY ringlev varu? PPAY ringlev varu on 950.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PPAY (ATH) hind? PPAY saavutab ATH hinna summas 0.42608 USD . Mis oli kõigi aegade PPAY madalaim (ATL) hind? PPAY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PPAY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PPAY kauplemismaht on -- USD . Kas PPAY sel aastal kõrgemale ka suundub? PPAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PPAY hinna ennustust

