Plasma Finance logo

Plasma Finance hind (PPAY)

Loendis mitteolevad

1 PPAY/USD reaalajas hind:

$0.00037079
$0.00037079
-2.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Plasma Finance (PPAY) reaalajas hinnagraafik
Plasma Finance (PPAY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.42608
$ 0.42608

$ 0
$ 0

-0.07%

-2.93%

-31.33%

-31.33%

Plasma Finance (PPAY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PPAY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PPAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.42608 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PPAY muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -2.93% 24 tunni vältel -31.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Plasma Finance (PPAY) – turuteave

$ 352.25K
$ 352.25K

--
--

$ 370.79K
$ 370.79K

950.00M
950.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Plasma Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 352.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PPAY ringlev varu on 950.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 370.79K.

Plasma Finance (PPAY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Plasma Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Plasma Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Plasma Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Plasma Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.93%
30 päeva$ 0+25.82%
60 päeva$ 0+48.16%
90 päeva$ 0--

Mis on Plasma Finance (PPAY)

Plasma.Finance is a cross-chain DeFi aggregator and portfolio management platform.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Plasma Finance (PPAY) allikas

Ametlik veebisait

Plasma Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plasma Finance (PPAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plasma Finance (PPAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plasma Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Plasma Finance hinna ennustust kohe!

PPAY kohalike valuutade suhtes

Plasma Finance (PPAY) tokenoomika

Plasma Finance (PPAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PPAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plasma Finance (PPAY) kohta

Kui palju on Plasma Finance (PPAY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PPAY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PPAY/USD hind?
Praegune hind PPAY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Plasma Finance turukapitalisatsioon?
PPAY turukapitalisatsioon on $ 352.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PPAY ringlev varu?
PPAY ringlev varu on 950.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PPAY (ATH) hind?
PPAY saavutab ATH hinna summas 0.42608 USD.
Mis oli kõigi aegade PPAY madalaim (ATL) hind?
PPAY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PPAY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PPAY kauplemismaht on -- USD.
Kas PPAY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PPAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PPAY hinna ennustust.
