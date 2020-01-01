Plants VS Ronke (PVR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plants VS Ronke (PVR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plants VS Ronke (PVR) teave Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. Ametlik veebisait: https://pvr.ronencoin.tech/ Ostke PVR kohe!

Plants VS Ronke (PVR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plants VS Ronke (PVR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 212.47K $ 212.47K $ 212.47K Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 251.26M $ 251.26M $ 251.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 253.68K $ 253.68K $ 253.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01016038 $ 0.01016038 $ 0.01016038 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0008456 $ 0.0008456 $ 0.0008456 Lisateave Plants VS Ronke (PVR) hinna kohta

Plants VS Ronke (PVR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plants VS Ronke (PVR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PVR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PVR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PVR tokeni tokenoomikat, avastage PVR tokeni reaalajas hinda!

