Mis on Plants VS Ronke (PVR)

Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.

Üksuse Plants VS Ronke (PVR) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plants VS Ronke (PVR) kohta Kui palju on Plants VS Ronke (PVR) tänapäeval väärt? Reaalajas PVR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PVR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PVR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Plants VS Ronke turukapitalisatsioon? PVR turukapitalisatsioon on $ 212.47K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PVR ringlev varu? PVR ringlev varu on 251.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PVR (ATH) hind? PVR saavutab ATH hinna summas 0.01016038 USD . Mis oli kõigi aegade PVR madalaim (ATL) hind? PVR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PVR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PVR kauplemismaht on -- USD . Kas PVR sel aastal kõrgemale ka suundub? PVR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PVR hinna ennustust

