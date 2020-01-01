Plant vs Undead (PVU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Plant vs Undead (PVU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Plant vs Undead (PVU) teave Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs. Ametlik veebisait: https://plantvsundead.com/ Ostke PVU kohe!

Plant vs Undead (PVU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Plant vs Undead (PVU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 259.10K $ 259.10K $ 259.10K Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 285.00M $ 285.00M $ 285.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 272.74K $ 272.74K $ 272.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 24.73 $ 24.73 $ 24.73 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00090907 $ 0.00090907 $ 0.00090907 Lisateave Plant vs Undead (PVU) hinna kohta

Plant vs Undead (PVU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Plant vs Undead (PVU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PVU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PVU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PVU tokeni tokenoomikat, avastage PVU tokeni reaalajas hinda!

PVU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PVU võiks suunduda? Meie PVU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PVU tokeni hinna ennustust kohe!

