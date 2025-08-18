Rohkem infot PVU

PVU Hinnainfo

PVU Ametlik veebisait

PVU Tokenoomika

PVU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Plant vs Undead logo

Plant vs Undead hind (PVU)

Loendis mitteolevad

1 PVU/USD reaalajas hind:

$0.00090908
$0.00090908$0.00090908
-1.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Plant vs Undead (PVU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:17:34 (UTC+8)

Plant vs Undead (PVU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 24.73
$ 24.73$ 24.73

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-1.72%

+9.25%

+9.25%

Plant vs Undead (PVU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PVU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PVUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 24.73 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PVU muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -1.72% 24 tunni vältel +9.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Plant vs Undead (PVU) – turuteave

$ 259.09K
$ 259.09K$ 259.09K

--
----

$ 272.72K
$ 272.72K$ 272.72K

285.00M
285.00M 285.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Plant vs Undead praegune turukapitalisatsioon on $ 259.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PVU ringlev varu on 285.00M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 272.72K.

Plant vs Undead (PVU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Plant vs Undead ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Plant vs Undead ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Plant vs Undead ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Plant vs Undead ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.72%
30 päeva$ 0+8.06%
60 päeva$ 0+1.53%
90 päeva$ 0--

Mis on Plant vs Undead (PVU)

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Plant vs Undead (PVU) allikas

Ametlik veebisait

Plant vs Undead hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plant vs Undead (PVU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plant vs Undead (PVU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plant vs Undead nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Plant vs Undead hinna ennustust kohe!

PVU kohalike valuutade suhtes

Plant vs Undead (PVU) tokenoomika

Plant vs Undead (PVU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PVU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plant vs Undead (PVU) kohta

Kui palju on Plant vs Undead (PVU) tänapäeval väärt?
Reaalajas PVU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PVU/USD hind?
Praegune hind PVU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Plant vs Undead turukapitalisatsioon?
PVU turukapitalisatsioon on $ 259.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PVU ringlev varu?
PVU ringlev varu on 285.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PVU (ATH) hind?
PVU saavutab ATH hinna summas 24.73 USD.
Mis oli kõigi aegade PVU madalaim (ATL) hind?
PVU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PVU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PVU kauplemismaht on -- USD.
Kas PVU sel aastal kõrgemale ka suundub?
PVU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PVU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:17:34 (UTC+8)

Plant vs Undead (PVU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.