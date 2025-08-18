Mis on Plant vs Undead (PVU)

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

Plant vs Undead hinna ennustus (USD)

Kui palju on Plant vs Undead (PVU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Plant vs Undead (PVU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Plant vs Undead nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PVU kohalike valuutade suhtes

Plant vs Undead (PVU) tokenoomika

Plant vs Undead (PVU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PVU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Plant vs Undead (PVU) kohta Kui palju on Plant vs Undead (PVU) tänapäeval väärt? Reaalajas PVU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PVU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PVU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Plant vs Undead turukapitalisatsioon? PVU turukapitalisatsioon on $ 259.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PVU ringlev varu? PVU ringlev varu on 285.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PVU (ATH) hind? PVU saavutab ATH hinna summas 24.73 USD . Mis oli kõigi aegade PVU madalaim (ATL) hind? PVU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PVU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PVU kauplemismaht on -- USD . Kas PVU sel aastal kõrgemale ka suundub? PVU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PVU hinna ennustust

