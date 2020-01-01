plankton (PLANKTON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi plankton (PLANKTON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

plankton (PLANKTON) teave $plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton. $plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme. The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented. $plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community. Ametlik veebisait: https://www.plankton.gg Ostke PLANKTON kohe!

plankton (PLANKTON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage plankton (PLANKTON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.14K $ 33.14K $ 33.14K Koguvaru: $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M Ringlev varu: $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.14K $ 33.14K $ 33.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00381571 $ 0.00381571 $ 0.00381571 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave plankton (PLANKTON) hinna kohta

plankton (PLANKTON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud plankton (PLANKTON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLANKTON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLANKTON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLANKTON tokeni tokenoomikat, avastage PLANKTON tokeni reaalajas hinda!

PLANKTON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLANKTON võiks suunduda? Meie PLANKTON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLANKTON tokeni hinna ennustust kohe!

