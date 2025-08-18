Mis on PlanetWatch (PLANETS)

PlanetWatch decentralizes, incentivizes, and gamifies environmental monitoring. Currently, we build dense air quality sensor networks streaming real-time data to our platform. Validated data earn Planet token rewards and build a global immutable air quality ledger on the Algorand blockchain. Sensing is mining!

Üksuse PlanetWatch (PLANETS) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PlanetWatch (PLANETS) kohta Kui palju on PlanetWatch (PLANETS) tänapäeval väärt? Reaalajas PLANETS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PLANETS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PLANETS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PlanetWatch turukapitalisatsioon? PLANETS turukapitalisatsioon on $ 98.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PLANETS ringlev varu? PLANETS ringlev varu on 4.50B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLANETS (ATH) hind? PLANETS saavutab ATH hinna summas 0.494584 USD . Mis oli kõigi aegade PLANETS madalaim (ATL) hind? PLANETS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PLANETS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PLANETS kauplemismaht on -- USD . Kas PLANETS sel aastal kõrgemale ka suundub? PLANETS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLANETS hinna ennustust

