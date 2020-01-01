Planet Finance (AQUA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Planet Finance (AQUA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Planet Finance (AQUA) teave

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services.

AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

Ametlik veebisait:
https://app.planet.finance/
Valge raamat:
https://docs.planet.finance

Planet Finance (AQUA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Planet Finance (AQUA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 182.65K
$ 182.65K
Koguvaru:
$ 96.54K
$ 96.54K
Ringlev varu:
$ 89.50K
$ 89.50K
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 197.03K
$ 197.03K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 2,302.82
$ 2,302.82
Kõigi aegade madalaim:
$ 1.2
$ 1.2
Praegune hind:
$ 2.04
$ 2.04

Planet Finance (AQUA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Planet Finance (AQUA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate AQUA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

AQUA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate AQUA tokeni tokenoomikat, avastage AQUA tokeni reaalajas hinda!

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.