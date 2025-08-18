Mis on Planet Finance (AQUA)

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

Üksuse Planet Finance (AQUA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Planet Finance (AQUA) tokenoomika

Planet Finance (AQUA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AQUA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Planet Finance (AQUA) kohta Kui palju on Planet Finance (AQUA) tänapäeval väärt? Reaalajas AQUA hind USD on 1.97 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AQUA/USD hind? $ 1.97 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AQUA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Planet Finance turukapitalisatsioon? AQUA turukapitalisatsioon on $ 176.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AQUA ringlev varu? AQUA ringlev varu on 89.50K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AQUA (ATH) hind? AQUA saavutab ATH hinna summas 2,302.82 USD . Mis oli kõigi aegade AQUA madalaim (ATL) hind? AQUA nägi ATL hinda summas 1.2 USD . Milline on AQUA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AQUA kauplemismaht on -- USD . Kas AQUA sel aastal kõrgemale ka suundub? AQUA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AQUA hinna ennustust

