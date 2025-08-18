Rohkem infot AQUA

AQUA Hinnainfo

AQUA Valge raamat

AQUA Ametlik veebisait

AQUA Tokenoomika

AQUA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Planet Finance logo

Planet Finance hind (AQUA)

Loendis mitteolevad

1 AQUA/USD reaalajas hind:

$1.97
$1.97$1.97
-2.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Planet Finance (AQUA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:31:31 (UTC+8)

Planet Finance (AQUA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.97
$ 1.97$ 1.97
24 h madal
$ 2.04
$ 2.04$ 2.04
24 h kõrge

$ 1.97
$ 1.97$ 1.97

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 2,302.82
$ 2,302.82$ 2,302.82

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

-0.10%

-3.11%

+1.53%

+1.53%

Planet Finance (AQUA) reaalajas hind on $1.97. Viimase 24 tunni jooksul AQUA kaubeldud madalaim $ 1.97 ja kõrgeim $ 2.04 näitab aktiivset turu volatiivsust. AQUAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,302.82 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.2.

Lüliajalise tootluse osas on AQUA muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -3.11% 24 tunni vältel +1.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Planet Finance (AQUA) – turuteave

$ 176.67K
$ 176.67K$ 176.67K

--
----

$ 190.58K
$ 190.58K$ 190.58K

89.50K
89.50K 89.50K

96,544.82
96,544.82 96,544.82

Planet Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 176.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AQUA ringlev varu on 89.50K, mille koguvaru on 96544.82. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 190.58K.

Planet Finance (AQUA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Planet Finance ja USD hinnamuutus $ -0.063373102577061.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Planet Finance ja USD hinnamuutus $ +0.2178250670.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Planet Finance ja USD hinnamuutus $ +0.5283707450.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Planet Finance ja USD hinnamuutus $ +0.3588973869727088.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.063373102577061-3.11%
30 päeva$ +0.2178250670+11.06%
60 päeva$ +0.5283707450+26.82%
90 päeva$ +0.3588973869727088+22.28%

Mis on Planet Finance (AQUA)

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Planet Finance (AQUA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Planet Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Planet Finance (AQUA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Planet Finance (AQUA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Planet Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Planet Finance hinna ennustust kohe!

AQUA kohalike valuutade suhtes

Planet Finance (AQUA) tokenoomika

Planet Finance (AQUA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AQUA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Planet Finance (AQUA) kohta

Kui palju on Planet Finance (AQUA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AQUA hind USD on 1.97 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AQUA/USD hind?
Praegune hind AQUA/USD on $ 1.97. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Planet Finance turukapitalisatsioon?
AQUA turukapitalisatsioon on $ 176.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AQUA ringlev varu?
AQUA ringlev varu on 89.50K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AQUA (ATH) hind?
AQUA saavutab ATH hinna summas 2,302.82 USD.
Mis oli kõigi aegade AQUA madalaim (ATL) hind?
AQUA nägi ATL hinda summas 1.2 USD.
Milline on AQUA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AQUA kauplemismaht on -- USD.
Kas AQUA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AQUA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AQUA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:31:31 (UTC+8)

Planet Finance (AQUA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.