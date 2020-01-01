Pixocracy (PIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pixocracy (PIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pixocracy (PIX) teave Pixocracy is an AI-governed Minecraft village experiment where villagers live under the watchful (and slightly chaotic) leadership of their algorithmic overlord, PIXELBRO. Using artificial intelligence, PIXELBRO processes real-time statistics and data from the village, allowing him to make informed decisions about resource allocation, economy, and village management. Think of him as an AI mayor who analyzes reports and makes strategic decisions, but never physically exists within the game world Watch democracy unfold. This is the world's first AI-governed Minecraft village experiment, live-streamed 24/7. Ametlik veebisait: https://pixocracy.io

Pixocracy (PIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pixocracy (PIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.17K $ 20.17K $ 20.17K Koguvaru: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ringlev varu: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.17K $ 20.17K $ 20.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00819614 $ 0.00819614 $ 0.00819614 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pixocracy (PIX) hinna kohta

Pixocracy (PIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pixocracy (PIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIX tokeni tokenoomikat, avastage PIX tokeni reaalajas hinda!

PIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIX võiks suunduda? Meie PIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

