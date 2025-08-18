Rohkem infot PIX

PIX Hinnainfo

PIX Ametlik veebisait

PIX Tokenoomika

PIX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Pixocracy logo

Pixocracy hind (PIX)

Loendis mitteolevad

1 PIX/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pixocracy (PIX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:20:50 (UTC+8)

Pixocracy (PIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00819614
$ 0.00819614$ 0.00819614

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Pixocracy (PIX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PIX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00819614 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PIX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pixocracy (PIX) – turuteave

$ 21.30K
$ 21.30K$ 21.30K

--
----

$ 21.30K
$ 21.30K$ 21.30K

999.89M
999.89M 999.89M

999,886,630.109414
999,886,630.109414 999,886,630.109414

Pixocracy praegune turukapitalisatsioon on $ 21.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PIX ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999886630.109414. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.30K.

Pixocracy (PIX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pixocracy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pixocracy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pixocracy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pixocracy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-38.45%
60 päeva$ 0-36.71%
90 päeva$ 0--

Mis on Pixocracy (PIX)

Pixocracy is an AI-governed Minecraft village experiment where villagers live under the watchful (and slightly chaotic) leadership of their algorithmic overlord, PIXELBRO. Using artificial intelligence, PIXELBRO processes real-time statistics and data from the village, allowing him to make informed decisions about resource allocation, economy, and village management. Think of him as an AI mayor who analyzes reports and makes strategic decisions, but never physically exists within the game world Watch democracy unfold. This is the world's first AI-governed Minecraft village experiment, live-streamed 24/7.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pixocracy (PIX) allikas

Ametlik veebisait

Pixocracy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pixocracy (PIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pixocracy (PIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pixocracy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pixocracy hinna ennustust kohe!

PIX kohalike valuutade suhtes

Pixocracy (PIX) tokenoomika

Pixocracy (PIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pixocracy (PIX) kohta

Kui palju on Pixocracy (PIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIX/USD hind?
Praegune hind PIX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pixocracy turukapitalisatsioon?
PIX turukapitalisatsioon on $ 21.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIX ringlev varu?
PIX ringlev varu on 999.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIX (ATH) hind?
PIX saavutab ATH hinna summas 0.00819614 USD.
Mis oli kõigi aegade PIX madalaim (ATL) hind?
PIX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIX kauplemismaht on -- USD.
Kas PIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:20:50 (UTC+8)

Pixocracy (PIX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.