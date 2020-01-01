Pixi (PIXI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pixi (PIXI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pixi (PIXI) teave Pixi is a pixelated cat on Solana, a customizable character managed by the entire community. It's an IP with its own drawings, animations, and story. We currently have a personalize generator on our website. Ametlik veebisait: https://www.pixisolana.com/ Ostke PIXI kohe!

Pixi (PIXI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pixi (PIXI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 80.67K $ 80.67K $ 80.67K Koguvaru: $ 927.66M $ 927.66M $ 927.66M Ringlev varu: $ 927.66M $ 927.66M $ 927.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 80.67K $ 80.67K $ 80.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00251215 $ 0.00251215 $ 0.00251215 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00004333 $ 0.00004333 $ 0.00004333 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pixi (PIXI) hinna kohta

Pixi (PIXI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pixi (PIXI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIXI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIXI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIXI tokeni tokenoomikat, avastage PIXI tokeni reaalajas hinda!

PIXI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIXI võiks suunduda? Meie PIXI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

