PixelRealm (NFTB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PixelRealm (NFTB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

PixelRealm (NFTB) teave NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms. Ametlik veebisait: https://nftb.io/ Ostke NFTB kohe!

PixelRealm (NFTB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PixelRealm (NFTB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 235.63K $ 235.63K $ 235.63K Koguvaru: $ 726.28M $ 726.28M $ 726.28M Ringlev varu: $ 706.21M $ 706.21M $ 706.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 242.33K $ 242.33K $ 242.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.62758 $ 0.62758 $ 0.62758 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00033366 $ 0.00033366 $ 0.00033366 Lisateave PixelRealm (NFTB) hinna kohta

PixelRealm (NFTB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PixelRealm (NFTB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFTB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFTB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFTB tokeni tokenoomikat, avastage NFTB tokeni reaalajas hinda!

NFTB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFTB võiks suunduda? Meie NFTB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NFTB tokeni hinna ennustust kohe!

