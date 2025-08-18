Mis on PixelRealm (NFTB)

NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PixelRealm (NFTB) allikas Ametlik veebisait

PixelRealm hinna ennustus (USD)

Kui palju on PixelRealm (NFTB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PixelRealm (NFTB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PixelRealm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PixelRealm hinna ennustust kohe!

NFTB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

PixelRealm (NFTB) tokenoomika

PixelRealm (NFTB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PixelRealm (NFTB) kohta Kui palju on PixelRealm (NFTB) tänapäeval väärt? Reaalajas NFTB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NFTB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NFTB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PixelRealm turukapitalisatsioon? NFTB turukapitalisatsioon on $ 236.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NFTB ringlev varu? NFTB ringlev varu on 706.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTB (ATH) hind? NFTB saavutab ATH hinna summas 0.62758 USD . Mis oli kõigi aegade NFTB madalaim (ATL) hind? NFTB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NFTB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NFTB kauplemismaht on -- USD . Kas NFTB sel aastal kõrgemale ka suundub? NFTB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFTB hinna ennustust

PixelRealm (NFTB) Olulised valdkonna uudised