Mis on Pixel (PXL)

XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse. The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem.

Pixel (PXL) allikas Ametlik veebisait

Pixel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pixel (PXL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pixel (PXL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pixel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PXL kohalike valuutade suhtes

Pixel (PXL) tokenoomika

Pixel (PXL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PXL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pixel (PXL) kohta Kui palju on Pixel (PXL) tänapäeval väärt? Reaalajas PXL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PXL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PXL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pixel turukapitalisatsioon? PXL turukapitalisatsioon on $ 56.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PXL ringlev varu? PXL ringlev varu on 644.18M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PXL (ATH) hind? PXL saavutab ATH hinna summas 0.00685466 USD . Mis oli kõigi aegade PXL madalaim (ATL) hind? PXL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PXL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PXL kauplemismaht on -- USD . Kas PXL sel aastal kõrgemale ka suundub? PXL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PXL hinna ennustust

Pixel (PXL) Olulised valdkonna uudised