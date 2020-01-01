Pitty the Pitbull (PITTY) tokenoomika
The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters.
Pitty the Pitbull (PITTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Pitty the Pitbull (PITTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Pitty the Pitbull (PITTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Pitty the Pitbull (PITTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate PITTY tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
PITTY tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate PITTY tokeni tokenoomikat, avastage PITTY tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.