Pitty the Pitbull (PITTY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pitty the Pitbull (PITTY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pitty the Pitbull (PITTY) teave The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters. Ametlik veebisait: https://www.boredpitty.com Ostke PITTY kohe!

Pitty the Pitbull (PITTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pitty the Pitbull (PITTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.90K $ 9.90K $ 9.90K Koguvaru: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Ringlev varu: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.90K $ 9.90K $ 9.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pitty the Pitbull (PITTY) hinna kohta

Pitty the Pitbull (PITTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pitty the Pitbull (PITTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PITTY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PITTY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PITTY tokeni tokenoomikat, avastage PITTY tokeni reaalajas hinda!

PITTY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PITTY võiks suunduda? Meie PITTY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PITTY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!