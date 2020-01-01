Piteas (PTS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Piteas (PTS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Piteas (PTS) teave What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What's next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. Ametlik veebisait: https://piteas.io/ Valge raamat: https://docs.piteas.io/

Piteas (PTS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Piteas (PTS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.188811 $ 0.188811 $ 0.188811 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02655323 $ 0.02655323 $ 0.02655323 Praegune hind: $ 0.051928 $ 0.051928 $ 0.051928 Lisateave Piteas (PTS) hinna kohta

Piteas (PTS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Piteas (PTS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PTS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PTS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PTS tokeni tokenoomikat, avastage PTS tokeni reaalajas hinda!

PTS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PTS võiks suunduda? Meie PTS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

