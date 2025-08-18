Mis on Piteas (PTS)

What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations.

Piteas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Piteas (PTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Piteas (PTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Piteas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PTS kohalike valuutade suhtes

Piteas (PTS) tokenoomika

Piteas (PTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Piteas (PTS) kohta Kui palju on Piteas (PTS) tänapäeval väärt? Reaalajas PTS hind USD on 0.057087 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PTS/USD hind? $ 0.057087 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PTS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Piteas turukapitalisatsioon? PTS turukapitalisatsioon on $ 3.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PTS ringlev varu? PTS ringlev varu on 70.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PTS (ATH) hind? PTS saavutab ATH hinna summas 0.188811 USD . Mis oli kõigi aegade PTS madalaim (ATL) hind? PTS nägi ATL hinda summas 0.02655323 USD . Milline on PTS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PTS kauplemismaht on -- USD . Kas PTS sel aastal kõrgemale ka suundub? PTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PTS hinna ennustust

