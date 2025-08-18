Rohkem infot PTS

PTS Hinnainfo

PTS Valge raamat

PTS Ametlik veebisait

PTS Tokenoomika

PTS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Piteas logo

Piteas hind (PTS)

Loendis mitteolevad

1 PTS/USD reaalajas hind:

$0.056919
$0.056919$0.056919
+4.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Piteas (PTS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:46:02 (UTC+8)

Piteas (PTS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.054335
$ 0.054335$ 0.054335
24 h madal
$ 0.058817
$ 0.058817$ 0.058817
24 h kõrge

$ 0.054335
$ 0.054335$ 0.054335

$ 0.058817
$ 0.058817$ 0.058817

$ 0.188811
$ 0.188811$ 0.188811

$ 0.02655323
$ 0.02655323$ 0.02655323

+2.78%

+5.06%

-10.59%

-10.59%

Piteas (PTS) reaalajas hind on $0.057087. Viimase 24 tunni jooksul PTS kaubeldud madalaim $ 0.054335 ja kõrgeim $ 0.058817 näitab aktiivset turu volatiivsust. PTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.188811 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02655323.

Lüliajalise tootluse osas on PTS muutunud +2.78% viimase tunni jooksul, +5.06% 24 tunni vältel -10.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Piteas (PTS) – turuteave

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

--
----

$ 5.69M
$ 5.69M$ 5.69M

70.00M
70.00M 70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Piteas praegune turukapitalisatsioon on $ 3.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PTS ringlev varu on 70.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.69M.

Piteas (PTS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Piteas ja USD hinnamuutus $ +0.00275184.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Piteas ja USD hinnamuutus $ -0.0103053052.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Piteas ja USD hinnamuutus $ +0.0070858553.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Piteas ja USD hinnamuutus $ -0.01483371428497775.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00275184+5.06%
30 päeva$ -0.0103053052-18.05%
60 päeva$ +0.0070858553+12.41%
90 päeva$ -0.01483371428497775-20.62%

Mis on Piteas (PTS)

What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Piteas (PTS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Piteas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Piteas (PTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Piteas (PTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Piteas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Piteas hinna ennustust kohe!

PTS kohalike valuutade suhtes

Piteas (PTS) tokenoomika

Piteas (PTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Piteas (PTS) kohta

Kui palju on Piteas (PTS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PTS hind USD on 0.057087 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PTS/USD hind?
Praegune hind PTS/USD on $ 0.057087. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Piteas turukapitalisatsioon?
PTS turukapitalisatsioon on $ 3.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PTS ringlev varu?
PTS ringlev varu on 70.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PTS (ATH) hind?
PTS saavutab ATH hinna summas 0.188811 USD.
Mis oli kõigi aegade PTS madalaim (ATL) hind?
PTS nägi ATL hinda summas 0.02655323 USD.
Milline on PTS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PTS kauplemismaht on -- USD.
Kas PTS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PTS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:46:02 (UTC+8)

Piteas (PTS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.