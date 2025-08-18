Piteas hind (PTS)
Piteas (PTS) reaalajas hind on $0.057087. Viimase 24 tunni jooksul PTS kaubeldud madalaim $ 0.054335 ja kõrgeim $ 0.058817 näitab aktiivset turu volatiivsust. PTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.188811 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02655323.
Lüliajalise tootluse osas on PTS muutunud +2.78% viimase tunni jooksul, +5.06% 24 tunni vältel -10.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Piteas praegune turukapitalisatsioon on $ 3.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PTS ringlev varu on 70.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.69M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Piteas ja USD hinnamuutus $ +0.00275184.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Piteas ja USD hinnamuutus $ -0.0103053052.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Piteas ja USD hinnamuutus $ +0.0070858553.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Piteas ja USD hinnamuutus $ -0.01483371428497775.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00275184
|+5.06%
|30 päeva
|$ -0.0103053052
|-18.05%
|60 päeva
|$ +0.0070858553
|+12.41%
|90 päeva
|$ -0.01483371428497775
|-20.62%
What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations.
