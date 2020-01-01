Pitbull ($BULL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pitbull ($BULL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pitbull ($BULL) teave This project is a Memecoin incarnated by a mischievous Pitbull trader having a lot of ambitions. It's a community driven project with a strong core team behind. The project has first been launched on pump.fun before being listed on Raydium. "With PITBULL in hand, the future is bright for those who dare to hold tight" The success of the project is based on the community support and by the hype we can create by sharing funny memes about $BULL the Pitbull. Ametlik veebisait: https://pitbullinsol.xyz/ Ostke $BULL kohe!

Pitbull ($BULL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pitbull ($BULL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00370571 $ 0.00370571 $ 0.00370571 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000987 $ 0.00000987 $ 0.00000987 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pitbull ($BULL) hinna kohta

Pitbull ($BULL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pitbull ($BULL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $BULL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $BULL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $BULL tokeni tokenoomikat, avastage $BULL tokeni reaalajas hinda!

$BULL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $BULL võiks suunduda? Meie $BULL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $BULL tokeni hinna ennustust kohe!

