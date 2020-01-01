Pisces (PISCES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pisces (PISCES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pisces (PISCES) teave Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Pisces, the Fish 🐟, captures the dreamlike and intuitive energy of late winter, from mid-February to mid-March. Known for its deep emotional and spiritual connections, Pisces season invites you to dive into the realms of imagination and compassion. 🌌 Connect with the mystical and empathetic spirit of Pisces! Ametlik veebisait: https://astrofolio.xyz/ Ostke PISCES kohe!

Pisces (PISCES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pisces (PISCES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 870.21K $ 870.21K $ 870.21K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 870.21K $ 870.21K $ 870.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00926443 $ 0.00926443 $ 0.00926443 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00024297 $ 0.00024297 $ 0.00024297 Praegune hind: $ 0.00086627 $ 0.00086627 $ 0.00086627 Lisateave Pisces (PISCES) hinna kohta

Pisces (PISCES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pisces (PISCES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PISCES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PISCES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PISCES tokeni tokenoomikat, avastage PISCES tokeni reaalajas hinda!

PISCES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PISCES võiks suunduda? Meie PISCES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PISCES tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!