PIRB (PIRB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PIRB (PIRB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PIRB (PIRB) teave PIRB is a master coder who creates superior TG bots for crypto frens! Ametlik veebisait: https://pirb.tech/ Valge raamat: https://pirb-erc20.gitbook.io/ Ostke PIRB kohe!

PIRB (PIRB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PIRB (PIRB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Koguvaru: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Ringlev varu: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03621873 $ 0.03621873 $ 0.03621873 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00006448 $ 0.00006448 $ 0.00006448 Praegune hind: $ 0.01958637 $ 0.01958637 $ 0.01958637 Lisateave PIRB (PIRB) hinna kohta

PIRB (PIRB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PIRB (PIRB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIRB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIRB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIRB tokeni tokenoomikat, avastage PIRB tokeni reaalajas hinda!

PIRB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIRB võiks suunduda? Meie PIRB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIRB tokeni hinna ennustust kohe!

