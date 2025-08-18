Rohkem infot PIRB

PIRB logo

PIRB hind (PIRB)

Loendis mitteolevad

1 PIRB/USD reaalajas hind:

$0.02530567
-10.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PIRB (PIRB) reaalajas hinnagraafik
PIRB (PIRB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02540112
24 h madal
$ 0.02893213
24 h kõrge

$ 0.02540112
$ 0.02893213
$ 0.03621873
$ 0.00006448
-0.86%

-10.59%

-19.25%

-19.25%

PIRB (PIRB) reaalajas hind on $0.02536692. Viimase 24 tunni jooksul PIRB kaubeldud madalaim $ 0.02540112 ja kõrgeim $ 0.02893213 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIRBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03621873 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00006448.

Lüliajalise tootluse osas on PIRB muutunud -0.86% viimase tunni jooksul, -10.59% 24 tunni vältel -19.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PIRB (PIRB) – turuteave

$ 1.76M
--
$ 1.76M
69.42M
69,420,000.0
PIRB praegune turukapitalisatsioon on $ 1.76M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PIRB ringlev varu on 69.42M, mille koguvaru on 69420000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.76M.

PIRB (PIRB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PIRB ja USD hinnamuutus $ -0.003006692505424.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PIRB ja USD hinnamuutus $ +0.0027526710.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PIRB ja USD hinnamuutus $ +0.0128404939.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PIRB ja USD hinnamuutus $ +0.005469555029586482.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003006692505424-10.59%
30 päeva$ +0.0027526710+10.85%
60 päeva$ +0.0128404939+50.62%
90 päeva$ +0.005469555029586482+27.49%

Mis on PIRB (PIRB)

PIRB is a master coder who creates superior TG bots for crypto frens!

Üksuse PIRB (PIRB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PIRB hinna ennustus (USD)

Kui palju on PIRB (PIRB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PIRB (PIRB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PIRB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PIRB hinna ennustust kohe!

PIRB kohalike valuutade suhtes

PIRB (PIRB) tokenoomika

PIRB (PIRB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIRB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PIRB (PIRB) kohta

Kui palju on PIRB (PIRB) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIRB hind USD on 0.02536692 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIRB/USD hind?
Praegune hind PIRB/USD on $ 0.02536692. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PIRB turukapitalisatsioon?
PIRB turukapitalisatsioon on $ 1.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIRB ringlev varu?
PIRB ringlev varu on 69.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIRB (ATH) hind?
PIRB saavutab ATH hinna summas 0.03621873 USD.
Mis oli kõigi aegade PIRB madalaim (ATL) hind?
PIRB nägi ATL hinda summas 0.00006448 USD.
Milline on PIRB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIRB kauplemismaht on -- USD.
Kas PIRB sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIRB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIRB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:54:32 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.