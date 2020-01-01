Pirate Nation Token (PIRATE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pirate Nation Token (PIRATE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pirate Nation Token (PIRATE) teave A fully onchain RPG, filled with high seas adventure, treasure, & unexpected surprises Ametlik veebisait: https://piratenation.game/ Valge raamat: https://docs.piratenation.game/?q= Ostke PIRATE kohe!

Pirate Nation Token (PIRATE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pirate Nation Token (PIRATE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.09M $ 8.09M $ 8.09M Koguvaru: $ 980.41M $ 980.41M $ 980.41M Ringlev varu: $ 224.12M $ 224.12M $ 224.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.39M $ 35.39M $ 35.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.475661 $ 0.475661 $ 0.475661 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03072638 $ 0.03072638 $ 0.03072638 Praegune hind: $ 0.03636939 $ 0.03636939 $ 0.03636939 Lisateave Pirate Nation Token (PIRATE) hinna kohta

Pirate Nation Token (PIRATE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pirate Nation Token (PIRATE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIRATE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIRATE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIRATE tokeni tokenoomikat, avastage PIRATE tokeni reaalajas hinda!

PIRATE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIRATE võiks suunduda? Meie PIRATE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIRATE tokeni hinna ennustust kohe!

