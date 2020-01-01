PIPE (PIPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PIPE (PIPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PIPE (PIPE) teave PIPE is a community-driven memecoin launched on the Solana blockchain, designed to honor the Pi community and promote the Pi narrative globally. With a total supply of 1 billion tokens and a fair launch on Pump.fun, PIPE aims to secure Tier 1 exchange listings and position itself among the top 500 tokens by market capitalization. Memecoins have become a significant phenomenon in the cryptocurrency landscape, blending internet culture with blockchain technology. PIPE seeks to build upon this trend by creating a token that not only entertains but also pays tribute to the Pi community, fostering a sense of unity and shared purpose. Ametlik veebisait: https://www.pipethepioneer.vip/ Valge raamat: https://pipe-on-sol.gitbook.io/pipe-on-sol Ostke PIPE kohe!

PIPE (PIPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PIPE (PIPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.00K $ 19.00K $ 19.00K Koguvaru: $ 995.72M $ 995.72M $ 995.72M Ringlev varu: $ 995.72M $ 995.72M $ 995.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.00K $ 19.00K $ 19.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PIPE (PIPE) hinna kohta

PIPE (PIPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PIPE (PIPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIPE tokeni tokenoomikat, avastage PIPE tokeni reaalajas hinda!

PIPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIPE võiks suunduda? Meie PIPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIPE tokeni hinna ennustust kohe!

