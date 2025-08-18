Rohkem infot PIPE

PIPE logo

PIPE hind (PIPE)

Loendis mitteolevad

1 PIPE/USD reaalajas hind:

--
----
-5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PIPE (PIPE) reaalajas hinnagraafik
PIPE (PIPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.16%

-5.71%

-4.84%

-4.84%

PIPE (PIPE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PIPE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PIPE muutunud +2.16% viimase tunni jooksul, -5.71% 24 tunni vältel -4.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PIPE (PIPE) – turuteave

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

--
----

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

995.72M
995.72M 995.72M

995,722,534.032156
995,722,534.032156 995,722,534.032156

PIPE praegune turukapitalisatsioon on $ 18.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PIPE ringlev varu on 995.72M, mille koguvaru on 995722534.032156. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.17K.

PIPE (PIPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PIPE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PIPE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PIPE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PIPE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.71%
30 päeva$ 0-18.16%
60 päeva$ 0-17.14%
90 päeva$ 0--

Mis on PIPE (PIPE)

PIPE is a community-driven memecoin launched on the Solana blockchain, designed to honor the Pi community and promote the Pi narrative globally. With a total supply of 1 billion tokens and a fair launch on Pump.fun, PIPE aims to secure Tier 1 exchange listings and position itself among the top 500 tokens by market capitalization. Memecoins have become a significant phenomenon in the cryptocurrency landscape, blending internet culture with blockchain technology. PIPE seeks to build upon this trend by creating a token that not only entertains but also pays tribute to the Pi community, fostering a sense of unity and shared purpose.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PIPE (PIPE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PIPE hinna ennustus (USD)

Kui palju on PIPE (PIPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PIPE (PIPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PIPE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PIPE hinna ennustust kohe!

PIPE kohalike valuutade suhtes

PIPE (PIPE) tokenoomika

PIPE (PIPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PIPE (PIPE) kohta

Kui palju on PIPE (PIPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIPE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIPE/USD hind?
Praegune hind PIPE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PIPE turukapitalisatsioon?
PIPE turukapitalisatsioon on $ 18.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIPE ringlev varu?
PIPE ringlev varu on 995.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIPE (ATH) hind?
PIPE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PIPE madalaim (ATL) hind?
PIPE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PIPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIPE kauplemismaht on -- USD.
Kas PIPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIPE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.