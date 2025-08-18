Mis on PIPE (PIPE)

PIPE is a community-driven memecoin launched on the Solana blockchain, designed to honor the Pi community and promote the Pi narrative globally. With a total supply of 1 billion tokens and a fair launch on Pump.fun, PIPE aims to secure Tier 1 exchange listings and position itself among the top 500 tokens by market capitalization. Memecoins have become a significant phenomenon in the cryptocurrency landscape, blending internet culture with blockchain technology. PIPE seeks to build upon this trend by creating a token that not only entertains but also pays tribute to the Pi community, fostering a sense of unity and shared purpose.

PIPE (PIPE) tokenoomika

PIPE (PIPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PIPE (PIPE) kohta Kui palju on PIPE (PIPE) tänapäeval väärt? Reaalajas PIPE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PIPE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PIPE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PIPE turukapitalisatsioon? PIPE turukapitalisatsioon on $ 18.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PIPE ringlev varu? PIPE ringlev varu on 995.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIPE (ATH) hind? PIPE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PIPE madalaim (ATL) hind? PIPE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PIPE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PIPE kauplemismaht on -- USD . Kas PIPE sel aastal kõrgemale ka suundub? PIPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIPE hinna ennustust

