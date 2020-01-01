PiP (PIP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PiP (PIP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PiP (PIP) teave PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧 Ametlik veebisait: https://x.com/PipOnHL Ostke PIP kohe!

PiP (PIP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PiP (PIP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.65M $ 10.65M $ 10.65M Koguvaru: $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K Ringlev varu: $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.65M $ 10.65M $ 10.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 81.08 $ 81.08 $ 81.08 Kõigi aegade madalaim: $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 Praegune hind: $ 13.54 $ 13.54 $ 13.54 Lisateave PiP (PIP) hinna kohta

PiP (PIP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PiP (PIP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIP tokeni tokenoomikat, avastage PIP tokeni reaalajas hinda!

PIP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIP võiks suunduda? Meie PIP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIP tokeni hinna ennustust kohe!

