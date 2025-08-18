Mis on Pinto (PINTO)

Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in.

Pinto (PINTO) tokenoomika

Pinto (PINTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PINTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pinto (PINTO) kohta Kui palju on Pinto (PINTO) tänapäeval väärt? Reaalajas PINTO hind USD on 0.966103 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PINTO/USD hind? $ 0.966103 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PINTO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pinto turukapitalisatsioon? PINTO turukapitalisatsioon on $ 10.60M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PINTO ringlev varu? PINTO ringlev varu on 10.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PINTO (ATH) hind? PINTO saavutab ATH hinna summas 1.023 USD . Mis oli kõigi aegade PINTO madalaim (ATL) hind? PINTO nägi ATL hinda summas 0.343824 USD . Milline on PINTO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PINTO kauplemismaht on -- USD . Kas PINTO sel aastal kõrgemale ka suundub? PINTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PINTO hinna ennustust

