Pino TRX (PINO) teave Pino TRX is a community based token on Tron blockchain. It is launched via fair launch on SunPump. This token will provide a utility - OTC-market mini-app for telegram, which will allow users to trade memecoins right on Telegram outside of DEXes. This app will help users to not affect the price of the token while trading. Main idea of the project is to unite all memecoins on Tron blockchain under one platform for trading and exchange Ametlik veebisait: https://pino-trx.com/ Valge raamat: https://pino-trx.com/wp-content/uploads/2024/09/Pino-OTC.pdf Ostke PINO kohe!

Pino TRX (PINO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pino TRX (PINO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 74.50K $ 74.50K $ 74.50K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 74.50K $ 74.50K $ 74.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00190556 $ 0.00190556 $ 0.00190556 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pino TRX (PINO) hinna kohta

Pino TRX (PINO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pino TRX (PINO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PINO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PINO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PINO tokeni tokenoomikat, avastage PINO tokeni reaalajas hinda!

PINO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PINO võiks suunduda? Meie PINO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PINO tokeni hinna ennustust kohe!

