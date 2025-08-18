Mis on Pinky the Pineapple (PINKY)

Pinky the Pineapple is our meme-based cryptocurrency project built on Solana. It features "Pinky," a quirky pineapple character, as its mascot, and embraces humor and community-driven content as core elements of its brand. We aim to engage a global audience through social media-driven virality and grassroots marketing. Key Details: Token Name: Pinky the Pineapple Symbol: PINKY Total Supply: 1000000000 Contract Address: BkvnWerVaa6NYvPAdeX5kBsGhCRjDnUUutAa5KbUvJwJ Blockchain Network: Solana Core Utility: Primarily community-driven, focused on meme culture and online engagement. Community Engagement: Social media campaigns, future NFT collectibles, and interactive events designed to promote a strong, decentralized community. The Pinky the Pineapple project is designed with light-hearted fun at its center, but it maintains transparency and aims to develop a lasting ecosystem that in the future will reward its supporters through unique token utilities, staking opportunities, and NFT interactions. Despite its meme coin origins, the project plans for sustainable growth through continuous community involvement and partnerships.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pinky the Pineapple (PINKY) allikas Ametlik veebisait

Pinky the Pineapple hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pinky the Pineapple (PINKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pinky the Pineapple (PINKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pinky the Pineapple nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pinky the Pineapple hinna ennustust kohe!

PINKY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Pinky the Pineapple (PINKY) tokenoomika

Pinky the Pineapple (PINKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PINKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pinky the Pineapple (PINKY) kohta Kui palju on Pinky the Pineapple (PINKY) tänapäeval väärt? Reaalajas PINKY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PINKY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PINKY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pinky the Pineapple turukapitalisatsioon? PINKY turukapitalisatsioon on $ 16.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PINKY ringlev varu? PINKY ringlev varu on 999.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PINKY (ATH) hind? PINKY saavutab ATH hinna summas 0.00249627 USD . Mis oli kõigi aegade PINKY madalaim (ATL) hind? PINKY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PINKY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PINKY kauplemismaht on -- USD . Kas PINKY sel aastal kõrgemale ka suundub? PINKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PINKY hinna ennustust

Pinky the Pineapple (PINKY) Olulised valdkonna uudised