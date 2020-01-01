Ping Dog (PING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ping Dog (PING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ping Dog (PING) teave A cute little dog on the solana blockchain $ping Welcome to my world! I'm a cute little dog with soft pink fur and a heart full of excitement. My tail is always wagging with happiness, but don't let the cuteness fool you, i've got a fierce side too! Whether you're here for fun, or something a little wilder, I'm your loyal companion in the brightest universe you've ever seen. Your support and the way you've embraced my third child means the world to me. The vision is clear, and the ambition is limitless! Thank you for an incredible first week of Ping - this is just the beginning, with so much more to come! Ametlik veebisait: https://ping.meme/

Ping Dog (PING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ping Dog (PING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.10K $ 9.10K $ 9.10K Koguvaru: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Ringlev varu: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.10K $ 9.10K $ 9.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00572043 $ 0.00572043 $ 0.00572043 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ping Dog (PING) hinna kohta

Ping Dog (PING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ping Dog (PING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PING tokeni tokenoomikat, avastage PING tokeni reaalajas hinda!

PING – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PING võiks suunduda? Meie PING hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PING tokeni hinna ennustust kohe!

