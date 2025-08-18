Rohkem infot PING

PING Hinnainfo

PING Ametlik veebisait

PING Tokenoomika

PING Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ping Dog logo

Ping Dog hind (PING)

Loendis mitteolevad

1 PING/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ping Dog (PING) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:21:40 (UTC+8)

Ping Dog (PING) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00572043
$ 0.00572043$ 0.00572043

$ 0.00000753
$ 0.00000753$ 0.00000753

--

--

+2.65%

+2.65%

Ping Dog (PING) reaalajas hind on $0.0000091. Viimase 24 tunni jooksul PING kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PINGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00572043 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000753.

Lüliajalise tootluse osas on PING muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ping Dog (PING) – turuteave

$ 9.10K
$ 9.10K$ 9.10K

--
----

$ 9.10K
$ 9.10K$ 9.10K

999.43M
999.43M 999.43M

999,425,498.096205
999,425,498.096205 999,425,498.096205

Ping Dog praegune turukapitalisatsioon on $ 9.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PING ringlev varu on 999.43M, mille koguvaru on 999425498.096205. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.10K.

Ping Dog (PING) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ping Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ping Dog ja USD hinnamuutus $ -0.0000005668.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ping Dog ja USD hinnamuutus $ +0.0000009418.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ping Dog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000005668-6.22%
60 päeva$ +0.0000009418+10.35%
90 päeva$ 0--

Mis on Ping Dog (PING)

A cute little dog on the solana blockchain $ping Welcome to my world! I’m a cute little dog with soft pink fur and a heart full of excitement. My tail is always wagging with happiness, but don't let the cuteness fool you, i've got a fierce side too! Whether you're here for fun, or something a little wilder, I'm your loyal companion in the brightest universe you've ever seen. Your support and the way you’ve embraced my third child means the world to me. The vision is clear, and the ambition is limitless! Thank you for an incredible first week of Ping - this is just the beginning, with so much more to come!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ping Dog (PING) allikas

Ametlik veebisait

Ping Dog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ping Dog (PING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ping Dog (PING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ping Dog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ping Dog hinna ennustust kohe!

PING kohalike valuutade suhtes

Ping Dog (PING) tokenoomika

Ping Dog (PING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ping Dog (PING) kohta

Kui palju on Ping Dog (PING) tänapäeval väärt?
Reaalajas PING hind USD on 0.0000091 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PING/USD hind?
Praegune hind PING/USD on $ 0.0000091. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ping Dog turukapitalisatsioon?
PING turukapitalisatsioon on $ 9.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PING ringlev varu?
PING ringlev varu on 999.43M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PING (ATH) hind?
PING saavutab ATH hinna summas 0.00572043 USD.
Mis oli kõigi aegade PING madalaim (ATL) hind?
PING nägi ATL hinda summas 0.00000753 USD.
Milline on PING kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PING kauplemismaht on -- USD.
Kas PING sel aastal kõrgemale ka suundub?
PING võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PING hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:21:40 (UTC+8)

Ping Dog (PING) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.