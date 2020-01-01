PinEye (PINEYE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PinEye (PINEYE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PinEye (PINEYE) teave PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life. Ametlik veebisait: https://pineye.io Valge raamat: https://whitepaper.pineye.io/whitepaper

PinEye (PINEYE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PinEye (PINEYE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 166.45K $ 166.45K $ 166.45K Koguvaru: $ 925.00M $ 925.00M $ 925.00M Ringlev varu: $ 300.51M $ 300.51M $ 300.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 512.34K $ 512.34K $ 512.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0231311 $ 0.0231311 $ 0.0231311 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00006868 $ 0.00006868 $ 0.00006868 Praegune hind: $ 0.0005557 $ 0.0005557 $ 0.0005557 Lisateave PinEye (PINEYE) hinna kohta

PinEye (PINEYE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PinEye (PINEYE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PINEYE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PINEYE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

PINEYE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PINEYE võiks suunduda? Meie PINEYE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

